Congresso Pd, circa 150 firme a sostegno di Bonaccini: fissato l'incontro col candidato segretario

Prosegue la campagna congressuale per la scelta del nuovo segretario del Partito Democratico: Stefano Bonaccini atteso a Forlì il 1° febbraio. Ad accoglierlo quasi 150 firme raccolte a sostegno della sua mozione tra gli iscritti del PD. “Un risultato – esordiscono i comitati Bonaccini di Forlì – che evidenzia la volontà della nostra base di dare vita a una nuova pagina politica del centrosinistra e che conforta le attività sino ad ora svolte dai comitati, come i documenti in materia di lavoro che abbiamo già avuto modo di presentare alla stampa”.

“Tanti sono, infatti, i giovani e gli amministratori che stanno animando la mozione, portando il loro contributo ad un confronto che, senz’altro, non potrà che essere di giovamento per tutta la nostra comunità politica, per un PD che possa tornare ad essere punto di riferimento nella società e alternativa alle destre ad ogni livello istituzionale”. “Con l’occasione – concludono i componenti dei comitati – vi annunciamo con entusiasmo che il 1° febbraio alle ore 18, Stefano Bonaccini sarà a Forlìalla la Casa del Lavoratore in via Cerchia 98, per illustrare la sua proposta congressuale. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e vi invitiamo a partecipare numerosi".