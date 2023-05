Congresso Pd, candidature alla Segreteria entro il 25 maggio. Poi partono le assemblee dei circoli

Come annunciato, dopo lo scioglimento dell'Assemblea e l'insediamento della Commissione per il Congresso dell’Unione Territoriale Forlivese, è partito il percorso per il Congresso del Pd forlivese. Le candidature a segretario dell’Unione Territoriale Forlivese andranno presentate alla Commissione per il Congresso (nella sede del Pd Forlivese, viale Matteotti 21B a Forlì dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 o anticipando i moduli completati in ogni parte e scansionati ad organizzazione@pdforli.it) entro il 25 maggio alle 12:30. Le candidature, a pena di inammissibilità, dovranno essere sottoscritte da almeno 60 iscritti distribuiti in almeno 8 circoli, in almeno 3 comuni presenti sul territorio, mentre le sottoscrizioni dovranno essere raccolte su appositi moduli predisposti dalla Commissione per il Congresso messe a disposizione degli iscritti, sia tramite email che nella sede del Pd Forlivese.

Possono candidarsi a segretario territoriale, gli iscritti al Partito Democratico al 2022, nonché i nuovi iscritti per il 2023 entro il termine di presentazione delle candidature, mentre possono sottoscrivere le candidature a segretario territoriale gli iscritti al Partito Democratico al 2022, nonché i nuovi iscritti per l’anno 2023 entro il termine di presentazione delle candidature. Anche le candidature a segretario di circolo, per i circoli che andranno a congresso, si presentano entro il 25 maggio, nelle stesse modalità, e devono essere sottoscritte da un numero di firme pari al 10% degli iscritti a quecircolo.

Le assemblee di circolo che, tramite il voto degli iscritti, porteranno all'elezione dell'assemblea territoriale, del segretario territoriale e dell'assemblea dell'unione comunale di Forlì si svolgeranno nel periodo compreso tra il 27 maggio e l’11 giugno. Partecipano con diritto voto gli iscritti che abbiano rinnovato l’adesione per l’anno 2023 entro la data di svolgimento dell’assemblea di Circolo, nonché i nuovi iscritti per il 2023 entro la stessa data, mentre sono aperte alla partecipazione senza diritto di voto di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. Le date delle singole Assemblee di Circolo saranno comunicate di volta in volta.Per ogni informazione più dettagliata, si rimanda a quanto disposto dal Regolamento per il Congresso, presente sul sito www.pdforli.org a partire da sabato.