Congresso Pd, il primo portavoce delle Sardine a Forlì: "Aria fresca e nuova con Elly Schlein"

Si è tenuto nella sala ex-Mazzini l'incontro organizzato dalla mozione di Elly Schlein per la segreteria Pd per ascoltare il consigliere comunale PD di Bologna, già portavoce e tra i fondatori del movimento delle Sardine, Mattia Santori. Il comitato “Parte da Noi!” di Forlì per Elly Schlein, che conta, tra gli altri, Maria Teresa Vaccari, Gessica Allegni, Moreno Zoli e Enzo Valbonesi, ha lanciato una serie di iniziative per creare una comunità politica aperta.

“C’è una ventata di aria fresca e nuova con Elly Schlein - attacca Mattia Santori - per rinnovare il Partito Democratico e aprirsi al mondo dell’associazionismo e del volontariato. Occorre lavorare tutti insieme per costruire una nuova fase politica partendo dal patrimonio culturale del Pd. Le radici devono essere ben salde sul terreno, ma i frutti devono essere espressione dell’entusiasmo e della condivisione di un progetto innovativo che sappia coniugare e avere attenzione per i temi del lavoro, dell’ambiente, dell’istruzione e dei diritti”.

“Un ‘Noi’ che significa un percorso comune e plurale per cambiare il PD e l’Italia – conclude Santori – una visione di futuro che però non dimentica mai il dovere di difendere la memoria antifascista e i valori della Resistenza. Una comunità politica che vuol essere intelligenza collettiva, sanando le fratture prodotte dagli errori e dalle contraddizioni di questi anni.” In vista dell’appuntamento delle primarie che si terranno il 26 febbraio dalle 8 alle 20, aperte a tutti gli elettori e le elettrici, ai sedicenni e agli stranieri residenti in Italia, il comitato forlivese sarà presente in Piazza Saffi sabato pomeriggio dalle 16 alle 18 e organizzerà volantinaggi in tutti i principali mercati del territorio, oltre ad essere raggiungibili attraverso i canali social e alla mail partedanoi.forli@gmail.com