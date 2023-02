Congresso Pd, la candidata Elly Schlein a Forlì per incontrare i sostenitori

Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito Democratico, sarà a Forlì domenica 12 febbraio alle ore 13 presso il Circolo Rivalta in Viale Bologna 250. ?Al termine della prima fase del congresso costituente del nuovo Partito Democratico ? annuncia il comitato forlivese ?Parte da noi!? ? Elly Schlein sarà a Forlì per presentare le proprie proposte e incontrare le tante persone che stanno sostenendo il suo progetto di cambiamento del Pd?.

?In queste settimane abbiamo riscontrato interesse ed entusiasmo crescenti ? proseguono i rappresentanti del comitato ? che si sono concretizzati in un risultato molto incoraggiante e per niente scontato nel voto riservato alle iscritte e agli iscritti dei circoli forlivesi. Se i dati dei primi congressi verranno confermati, avremo la possibilità di sostenere Elly Schlein anche alle primarie aperte del 26 febbraio a cui accederanno le due candidature più votate.?

?Parte da Noi un progetto collettivo per cambiare il PD e l?Italia, una visione di futuro che coniuga giustizia sociale e climatica ? conclude il comitato, citando Elly Schlein ? Il nostro compito è quello di scrivere insieme una storia nuova, guardando al futuro ma non dimenticando mai il dovere, di difendere la memoria antifascista e i valori della Costituzione nata dalla Resistenza. Una comunità politica che vuol essere intelligenza collettiva, sanando le fratture prodotte dagli errori e dalle contraddizioni di questi anni. Il cambiamento deve partire da Noi.?