Congresso Pd, gli iscritti ai circoli si sono espressi: vince Bonaccini. Ora tocca alle primarie

Si sono conclusi i congressi di circolo del Partito Democratico nel territorio forlivese, per la scelta del nuovo segretario nazionale del partito. Il voto tra gli iscritti nei circoli ha permesso di definire i due candidati che andranno alle primarie del 26 febbraio e che si contenderanno la guida del Pd dopo le dimissioni di Enrico Letta. Si tratta quindi del primo step, dato che alla fine del mese ci sarà il "ballottaggio". Nel territorio forlivese, in particolare, si sono registrati più di 600 votanti nei circoli della federazione di Forlì del Pd. La vittoria è andata a Stefano Bonaccini, che ha ottenuto circa il 56% dei consensi degli iscritti. Segue Elly Schlein che ha ottenuto il 30,5% delle preferenze. Chiudono Gianni Cuperlo (8,5%) e l'ex ministro Paola De Micheli (5%).

Commenta i risultati il segretario della Federazione Pd Daniele Valbonesi: "Su due aspetti siamo contenti. Il primo è il clima dei dibattiti che si sono svolti nei 27 circoli della federazione forlivese e che dimostrano che tra gli iscritti si percepisce la necessità di ricucire le ferite e di trovare una strada condivisa per riportare il Partito Democratico a rappresentare le istanze delle persone e tra le persone. La seconda è la partecipazione che ha visto, oltre gli iscritti che hanno votato, anche tanti che hanno partecipato alle assemblee perché interessati. Ora ci mettiamo al lavoro per le primarie aperte del 26 e per favorire un'ampia partecipazione della quale si respira l'esigenza dentro e fuori dal partito".