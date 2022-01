Congresso provinciale dell'Anpi: la sezione forlivese nel nome del partigiano Sergio Giammarchi

Sabato l'Anpi di Forlì-Cesena ha tenuto a Predappio nel circolo Arci il congresso provinciale, riunendo i rappresentanti delle sezioni di Alto Savio, Bertinoro, Cesena, Cesenatico, Civitella e Cusercoli, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Predappio, Rubicone, Santa Sofia e Val Montone. Il congresso ha discusso e votato le tesi nazionali congressuali (il congresso nazionale si svolgerà nel prossimo marzo a Riccione), l'elezione degli organismi dirigenti Anpi della provincia e i delegati al congresso nazionale.

Al congresso hanno partecipato l'amministrazione comunale di Predappio e quella provinciale, la Cgil, la Cisl, la Uil, l'Arci, Libera, l'Istituto storico della Resistenza, l'Associazione Lama. "Presenze che costituiscono non solo un riconoscimento al lavoro dell’Anpi, ma soprattutto indicano che si sta compiendo un percorso insieme per la difesa della Costituzione, per la sua più ampia realizzazione e per la riaffermazione dell'antifascismo", è stato sottolineato.

A conclusione dei lavori è intervenuto Vincenzo Calò, membro della segreteria nazionale e responsabile dell'area meridionale dell'Anpi, che con chiarezza e passione ha indicato gli obiettivi che attendono l'associazione. "Nel 2022, nefasto centenario della marcia su Roma - ha detto Gianfranco Miro Gori, presidente provinciale - ci è sembrato inevitabile, necessario salire a Predappio per mostrare che l'Anpi è presente e, pur con lo sguardo volta al futuro, non dimentica. Non dimentica il ruolo simbolico che la cittadina natale di Mussolini conserva (nella retorica propagandistica del dittatore “la Betlemme del fascismo”) né la propria vicinanza alle cittadine e ai cittadini predappiesi".

Miro Gori, tra le altre cose, ha sottolineato" il buono stato di salute dell'associazione", dal 2019 attestata attorno ai 1400 iscritti, con due nuove sezioni: Cesenatico e Val Montone e le molteplici attività svolte comunicate attraverso una puntuale newsletter e approfondite nella rivista “Cronache della Resistenza”. Purtroppo, negli ultimi mesi hanno preso congedo partigiane e partigiani, da ultimi: Tonina Laghi, Sergio Giammarchi, Giuseppe Zanetti. A Giammarchi, popolare partigiano forlivese della banda Corbari, sabato pomeriggio, quasi come un seguito del congresso, è stata intitolata la sezione Anpi di Forlì per iniziativa delle compagne e dei compagni della sezione stessa.