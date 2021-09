Conoscere il disegno di legge Zan, incontro di approfondimento

Martedì 7 settembre alle ore 19.30 presso sala Platea (Corso della Repubblica 88, Forlì) diverse associazioni (Un secco no aps, Parità di genere Forlì, REA collettivo di genere, Associazione VoceDonna, Forum delle Donne Forlì, Tavolo permanente delle associazioni contro la violenza alle donne Forlì, Il progresso delle idee, ANPI Forlì-Cesena, Circolo UAAR Forlì-Cesena, CGIL Forlì, Tutto a sinistra la sottile linea rossa) presentano un evento di approfondimento sul Disegno di Legge Zan "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità" approvato alla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020 e attualmente in discussione in Senato.

Interverranno Valeria Roberti, coordinatrice e facilitatrice del Centro Risorse LGBTI di Bologna, Michele Giarratano, avvocato co-fondatore e membro di GayLex, specializzato in diritti delle famiglie e discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, Ethan Bonali, attivista trans non binary dell'associazione Libellula Odv di Roma, Elly Schlein, e attivista, europarlamentare dal 2014 al 2019 e relatrice del Gruppo S&D per la riforma del Regolamento di Dublino, Vicepresidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna. Modera l'evento Anna Falcini, presidente dell'associazione "Un secco no aps". L’evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-covid19, con controllo Greenpass all'ingresso. Per partecipare all'iniziativa è consigliata la registrazione alla piattaforma Eventbrite.