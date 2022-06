Castrocaro, come sarà il nuovo consiglio comunale: otto seggi per Billi, fuori dopo 30 anni William Sanzani

Francesco Billi è stato eletto con il 53,3% dei voti, pari a 1494 preferenze, il nuovo sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, superando il sindaco uscente Marianna Tonellato che ha ottenuto il 40,85% delle preferenze (1145 voti), mentre il terzo candidato, Filippo Turchi, non è andato oltre il 5,85%, con 164 voti. Nel nuovo consiglio comunale saranno otto i seggi ad appannaggio della formazione della lista civica "Per Billi Sindaco", quattro per il gruppo che ha sostenuto Tonellato. Sugli scranni della maggioranza trovano posto Silvia Zoli (228 preferenze), Catia Conficoni (170), Alessandro Ferrini (138), Daniele Vallicelli (127), Massimo Paolini (117), Mauro Maraldi (106), Fabio Vespignani (81), Elisa Bassani (80) mentre restano esclusi Elia Oliva (71), Luca Frassineti (70) Maurizio Bresciani (41), Elisa Piccolomini (22).

La lista "Insieme per crescere" avrà come capogruppo Tonellato e sarà affiancata da Patrizia Campacci (244), Mirca Minati e Alessandro Piazza (115). Non ci sarà il vicesindaco uscente William Sanzani, in consiglio dal 1992: infatti ha raccolto solo 82 preferenze. Fuori dai banchi dell'opposizione anche Ivan Fabbri (105), Pino Bacchilega e Laura Ravaioli (71) Davide Saputo (48), Paola Briccolani (41), Paola Ravaioli (36), Ilaria Michelacci (26), Saverio Ruggeri (10). Nessun seggio per la lista "Noi di Castrocaro" di Filippo Turchi: il più votato è stato Matteo Rinaldi con 23 preferenze, poi Riccardo Merendi 9, Giovanni Mussolini 7, Serena Ruscelli 6, Alessandro Savoia 5, Bruno Benericetti e Massimiliano Rossiello 3 e Valentina Costa 2. Nessun voto per Enrico Nati, Gloria Melli e Luigi Pretolani 0.