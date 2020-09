Consiglio comunale, Lasaponara entra in Fratelli d'Italia: "Chiedo scusa all'Anpi sul post"

Il consigliere comunale a Forlì Francesco Lasaponara, ex esponente della Lega finito nell'occhio del ciclone per un post contro la Resistenza qualche mese fa, entra nel gruppo di Fratelli d'Italia. E Davide Minutillo lo accoglie a braccia aperte. L'ufficialità è arrivata lunedì pomeriggio durante. "Dopo tanti mesi di silenzio e riflessione", l'ex leghista sottolinea che c'e' stata "una violazione della privacy" con la pubblicazione di un "post riservato" che ha ingenerato un "fraintendimento mediatico".

Da qui "solo attacchi e insulti e anche minacce di morte". Lasaponara dalla Lega "non si è sentito tutelato", c'è stata "scarsa lealta'", ha detto, da qui il passaggio in Fdi. "Sono un patriota e un uomo di destra, cosi' evito convivenze forzate", ha concluso, chiedendo "scusa a chi si e' sentito offeso e in particolare all'Anpi" e garantendo sostegno alla maggioranza sul programma e su quanto il gruppo riterra' corretto. Nel parlare Lasaponara si è più volte interrotto con la voce rotta dall'emozione, in particolare quando ha specificato di essere un "uomo delle istituzioni" e che difende la sacralità delle "libere istituzioni". Il coordinamento del partito di Fratelli d'Italia (che non si riconosce nel gruppo consigliare di Fratelli d'Italia guidato da Davide Minutillo, ndr) da parte sua specifica che Lasaponara non è iscritto al partito e quindi è presente nel gruppo consigliare in qualità di indipendente (fonte Agenzia Dire).