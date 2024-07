Consiglio comunale, Rinaldini replica: "Nessuna minaccia a Casara, normale dialettica politica. Pronti a dura opposizione davanti alle bugie"

"Sono allibito. Si è trattato di un attacco politico e nulla di personale contro l'assessora Paola Casara". Respinge le accuse Graziano Rinaldini, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra e consigliere comunale del Pd. Secondo quanto ricostruito dall'amministrazione comunale attraverso una nota, Rinaldini avrebbe avuto uno scontro con Casara a margine del consiglio comunale di martedì, durante un momento conviviale. Parla Rinaldini: "In Consiglio comunale ho detto alla Casara di essermi sentito preso in giro in merito all'accordo all'interno della maggioranza sul nominativo di Loris Ceredi alla presidenza. Per coprire le loro difficoltà stanno inventando una storia che non esiste".

Prosegue ancora Rinaldini nella sua versione dei fatti: "Al termine del Consiglio comunale Casara si è avvicinata chiedendomi se ce l'avessi con lei. Ho semplicemente replicato di essermi sentito preso in giro, facendo delle affermazioni che non erano vere. E le ho spiegato che ogni qualvolta che emergono delle cose non vere siamo pronti a fare una dura opposizione. Nulla di personale, ma una normale dialettica politica".

Attraverso la nota diffusa dall'amministrazione comunale, le "donne della maggioranza" hanno definito le affermazioni di Rinaldini "un fatto gravissimo, ingiustificato, una forma di minaccia irricevibile che condanniamo fermamente. Dalle sue parole traspare un’insofferenza diffusa per le donne in generale e ancor di più per quelle che hanno raggiunto posizioni apicali e di grande responsabilità, con sacrifici e competenze, come l’assessore Casara".

"Non c'è nessuna forma di sessismo, che rigetto nella maniera più assoluta - tiene a precisare l'esponente dem -. Non ho minacciato nessuno. Minaccia è una parola assurda in un contesto politico di quel genere". Scuse pubbliche? "Non ho offeso nessuno". Poi Rinaldini si è tolto un sassolino dalla scarpa: "Sono in forte difficoltà come amministrazione, cercano un capro espiatorio che non c'è. Siamo davanti ad un problema politico. E siamo stanchi di non sentire verità".