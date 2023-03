Consiglio comunale sui temi della sanità, Marchi (Italia Viva): "Vengano invitati anche i sindaci del Forlivese"

"Anche i sindaci del territorio forlivese siano invitati al consiglio comunale aperto sulla sanità". Lo chiede il consigliere comunale di Italia Viva, Massimo Marchi, ricordando che “già in occasione del Consiglio Comunale del 23 gennaio scorso, dichiarando il voto a favore dell’odg proposto dalla maggioranza sulla riattivazione dell’auto medica Mike 42 di stanza a Meldola, avevo chiesto che fosse convocato un Consiglio Comunale Straordinario per discutere il tema della Sanità nel nostro territorio”.

“Accolgo quindi con favore la convocazione programmata per giovedì alle ore 16 - continua -. Resto comunque perplesso nell’apprendere che a tale Consiglio Aperto sono stati invitati oltre ai Consiglieri Comunali come è naturalmente ovvio, solo i rappresentanti sindacali. Credo che sarebbe opportuno che a questo Consiglio venissero invitati con diritto di parola anche tutti i Sindaci del comprensorio forlivese che hanno sottoscritto la lettera firmata anche dal nostro sindaco Zattini che chiedeva di rivedere la decisione di eliminare l’auto medica”.

“Si tratta di una occasione importante di cui approfittare per un confronto tra tutte le parti in causa - conclude - e per approfondire a 360 gradi il tema della Sanità romagnola alla quale non possono non essere invitati tutti i Sindaci del forlivese. Spero che il sindaco Zattini e l’amministrazione non vogliano sprecare questa opportunità e invitino quindi i primi cittadini del nostro comprensorio alla partecipazione e al dibattito. Loro come lui per Forlì, sono i responsabili della Salute Pubblica dei loro cittadini ed è giusto che possano avere l’opportunità di dire la loro riguardo alla gestione e alla soluzione dei problemi della Sanità romagnola".