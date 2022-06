Consiglio d’Europa, Vietina (CI): “Se mozione FdI filo atlantista e a sostegno delle imprese deve essere valutata"

"Credo in un’Italia europeista, atlantista e liberale, nel solco della storia del nostro Paese". Così Simona Vietina, deputato di Coraggio Italia e delegato d’Aula, in vista del discorso del premier Mario Draghi del 21 giugno prossimo, quando comunicherà in Parlamento in merito al Consiglio d’Europa. "Sono pronta ad ascoltare con attenzione la mozione che verrà presentata da Fratelli d’Italia, principale forza di opposizione - esordisce Vietina -. Se Fdi, che ha già dimostrato in passato un senso di responsabilità e dello Stato superiore a quello di alcuni partiti di maggioranza, presenterà una mozione che esprimerà chiaramente una vocazione affine ai valori in cui mi riconosco, prevedendo anche un aiuto concreto per le aziende in difficoltà, ritengo sia doveroso valutarla con grande attenzione senza quei preconcetti tipici di una certa sinistra. Se li ritroverò penso che sarà opportuno dare un chiaro segno di unità nazionale sostenendola".