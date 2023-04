Consiglio, l'affondo di Calderoni: "Troppe assenze, votare la decadenza di Sara Samorì". La replica: "Ho le pezze d'appoggio"

Il consigliere della lista di centro-sinistra “Forlì e Co” Giorgio Calderoni torna a chiedere l'avvio dell'iter per il voto del Consiglio comunale sulla decadenza della consigliera comunale Sara Samorì, che per Calderoni lo scorso anno sarebbe risultata assente ingiustificata per quattro volte consecutive. Una situazione che, a detta di Calderoni, comporta la procedura per valutare la decadenza in base al regolamento del Consiglio comunale.

“La consigliera Samorì è incorsa nell'assenza ingiustificata al Consiglio per quattro volte consecutive, chiedo alla presidenza di formalizzare la richiesta di giustificazioni delle assenze da parte della collega. Non è una questione personale, ma finalizzata al decoro e al prestigio di questa assise. Il consiglio, nel suo voto sarà libero di ritenere valide le sue giustificazioni”.

Calderoni ha chiesto che questo voto avvenga prima “di formulare la nuova composizione delle commissioni consigliari”. In base agli ultimi “movimenti” tra i gruppi consigliari, infatti, sono stati ridefiniti e integrati i membri. Tra questi movimenti anche quello di Samorì, che ha lasciato il gruppo Pd per confluire nel Gruppo Misto. Samorì entrerà in terza commissione in rappresentanza del nuovo gruppo.

Sul tema è intervenuta la stessa Samorì: “Sulle mie supposte assenze non giustificate, ho già informato la presidenza che sono in possesso delle giustificazioni, ho anche le pezze giustificative che posso fornire senza problema. Soprassiedo, invece, sul concetto di decoro e sul tentativo di rovesciare in questo Consiglio questioni personali e politiche”. Per Samorì, conclude, “si mette in discussione che io sia qui perché votata dagli elettori”.

