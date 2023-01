Contraffazione, Morrone (Lega): "Urgente tutelare il Made in Italy e contrastare l'agromafie"

"E’ urgente tutelare il Made in Italy e i produttori dal fenomeno emergente delle agromafie e dell’agropirateria, obiettivo che si collega alla salvaguardia della salute dei consumatori e dell’integrità dell’ambiente e dei territori". Così il deputato della Lega, Jacopo Morrone, secondo il quale c'è "la necessità che la normativa in materia di reati agroalimentari sia aggiornata e potenziata e siano di concerto ampliate le competenze della commissione d’inchiesta all’analisi delle infiltrazioni nel settore agricolo e agroalimentare delle organizzazioni criminali".

Il parlamentare forlivese è il primo firmatario, insieme ai colleghi del Gruppo Lega alla Camera, di una proposta di legge per la salvaguardia dei prodotti ‘Made in Italy’, che venerdì ha perorato in un articolato intervento l’urgenza dell’ampliamento delle attività della Commissione all’agropirateria ma anche ad altre attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie e ai delitti contro il benessere animale.

La commissione di inchiesta parlamentare sulle attività illecite collegate all’ambiente e al ciclo dei rifiuti, istituita nella XII legislatura, viene reiterata all’inizio di ogni legislatura. La novità dunque è che i settori di intervento della Commissione saranno ampliati ai reati e agli illeciti nel settore agricolo e agroalimentare e alla penetrazione delle cosiddette ‘agromafie’ in settori trainanti della nostra economia.

“Il gruppo Lega è certo che l’istituzione della nuova commissione d’inchiesta potrà raggiungere risultati concreti contro la criminalità organizzata coinvolta nel ciclo dei rifiuti, consentendo al Parlamento di adottare soluzioni legislative per rimuovere le disfunzioni - conclude Morrone -. Analogamente, grazie all’ampliamento delle competenze, la commissione potrà svolgere proficuamente il medesimo ruolo nel settore agricolo e dell’agroalimentare”.