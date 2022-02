Campo Gotti, Bentivogli replica alla Libertas: "Polemica sterile. Le parti trovino una sintesi comune"

"La politica deve spendersi in questo caso perché le parti interessate tornino attorno ad un tavolo per trovare una sintesi comune nel rispetto dei propri ruoli". Il consigliere comunale della Lega, Albert Bentivogli, torna sulle tensioni tra Libertas ed Edera circa l'utilizzo degli spazi del campo Gotti di via Campo di Marte, dove si trova una palestra, sotto le tribune, per l'attività indoor, e dove si trova il campo dedicato a quest'attività sportiva.

Il caso è infuocato, dopo che nel suo question time Bentivogli ha accusato la Libertas di essere venuta meno alla regola cardine dello sport, vale a dire il rispetto delle regole. Con la Libertas Atletica Forlì che ha annunciato che "agirà anche con lo scopo di tutelare la libertà di fare sport che a Forlì sembra essere messa in dubbio proprio dal consigliere Bentivogli, che dichiara di agire per il rispetto delle regole senza evidentemente documentarsi e senza specificare e nemmeno comprovare accuse tanto gravi quanto ingiustificate”.

Bentivogli replica alla Libertas

Alla Libertas risponde Bentivogli: "Dispiace apprendere che mi si attribuisca la volontà di ledere la libertà di fare sport. Il question Time presentato lunedì in consiglio comunale è stato volutamente male interpretato da un consigliere del partito democratico ed ora dalla stessa Libertas Atletica. Il mio intervento, presente agli atti del consiglio, nel merito mirava a trovare una soluzione nel rispetto delle parti delle due società sportive".

"Ricordo che Edera Atletica, in qualità di gestore dell’impianto, ha facoltà di concedere o no spazi a soggetti terzi (articolo 9.3.1. del regolamento comunale) - aggiunge l'esponente della Lega -. Al campo Gotti ha sempre regnato l’armonia, fino al giorno in cui Libertas atletica richiedendo più ore al coperto per svolgere l’attività invernale costrinse Edera atletica ad accertare che quella porzione di impianto era satura negando così tale richiesta".

"Questa è la realtà dei fatti che dimostra il regolare comportamento del gestore e che evidenzia la condotta politicamente strumentale di alcuni consiglieri di minoranza alimentando una polemica del tutto sterile - conclude -. La politica deve spendersi in questo caso perché le parti interessate tornino attorno ad un tavolo per trovare una sintesi comune nel rispetto dei propri ruoli".