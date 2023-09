"Contributi Siae da versare anche per iniziative di beneficenza: è ingiusto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Ho partecipato con i colleghi del sodalizio militare ad una iniziativa di beneficenza organizzata dal Forlì calcio a sostegno della ricerca per le cure ed il contrasto alle neoplasie, offrendo un contributo naturalmente gratuito e volontario alla manifestazione, assumendo la responsabilità della gestione degli ingressi e la raccolta dell’incasso da devolvere in quota parte.

Al termine di una giornata assolutamente gratificante, anche per l’adesione importante di molte squadre di piccoli calciatori e delle loro famiglie, provenienti sempre a loro spese e pagando il biglietto d’ingresso, l’entusiasmo della realizzazione è stato adombrato dalla informazione, giunta dallo staff della società, secondo la quale una parte dell’incasso doveva essere versato alla Siae per i diritti di diffusione delle sonorità durante la manifestazione.

Comprendo le norme sui diritti che la Siae fa rispettare, applicando una tassazione ed anche quando ho aderito, sempre a carattere volontario, a manifestazioni come la Magnalonga nel quartiere di Villagrappa, laddove ci fosse comunque una corresponsione degli incassi verso le aziende che contribuivano all’offerta ai partecipanti ho trovato congruo che anche alla Siae fossero versati i diritti previsti per legge.

Diversamente non riesco a comprendere come la norma dei diritti d’autore non preveda una deroga che riguardi e comprenda le manifestazioni a sostegno di iniziative benefiche, ponendosi davvero in cattiva luce a fronte delle tante persone che dedicano il loro tempo, ingegno e lavoro per sostenere persone ovvero organizzazioni dedite a migliorare la vita di persone sofferenti, ritengo quindi che si possano non solo aprire dei canali privilegiati che esulino queste manifestazioni dal pagamento dei diritti, ma altresì che si adottino eventualmente a seguito del beneficio se richiesto, i dovuti controlli a monte ed a posteriori da parte di tutti gli Enti deputati, ma viepiù si trovi il modo di non sottrarre fondi a coloro che profondono molto impegno personale per la raccolta.

