Controllo di vicinato una repressione fascista? Il quartiere replica al Pci: "Seguiamo solo una circolare della Regione"

"Un comunicato, obnubilato dalle allucinazioni fasciste, addita quale repressiva una sentita forma di aggregazione per il controllo del territorio da parte dei residenti, promossa, promulgata e disciplinata da una direttiva della “fascistissima” Regione Emilia Romagna del Presidente Bonaccini. Se ciò non bastasse un altro “fascistissimo” comune come Bertinoro, governato attualmente dal Sindaco e segretaria dell’Unione Territoriale del Partito Democratico forlivese Gessica Allegni adotta da anni il Controllo di Vicinato con tanto di segnaletica stradale ed il sottoscritto ha iniziato il percorso di avvicinamento e confronto con questa forma di autotutela dei cittadini, in collaborazione con le forze di polizia, proprio presso le milizie volontarie locali del territorio": è la risposta che arriva da Raffaele Acri, vice coordinatore Quartiere Resistenza, ad una nota del Partito Comunista Italiano.

"Fuor di metafora e con la sperata venia da parte delle figure istituzionali citate in maniera ironica, che meritano il massimo rispetto, ritengo che solo una profonda disperazione politica possa far discendere da un fatto di cronaca che sarà verosimilmente analizzato dagli organi giudiziari preposti, il giudizio di una presunta pericolosa adesione di un comitato di quartiere ad una circolare di un Ente regionale a seguito della quale ha chiesto la disponibilità ai residenti del quartiere. Non si comprende poi come l’adesione dei cittadini in libera scelta, possa trasformarsi in repressione se la libertà non sia invece interpretata come quella che ha infranto per due volte l’ingresso di una latteria del quartiere, quella che ha divelto l’ingresso del negozio per animali e piante, quella che ha distrutto le panchine del parco urbano o quella che vandalizza i monumenti della città. Personalmente per educazione e formazione sarò sempre accanto al personale in uniforme che si istruisce ed addestra per preservare il territorio e nessun cittadino intellettualmente onesto può sentirsi minacciato dalla loro presenza bensì tutelato nel rispetto della civile convivenza", conclude Acri.