Pci: "Controllo di vicinato, tentativo autoritario, rischia di trasformarsi in una repressione delle libertà individuali"

"La città di Modena è stata scossa da un atto di violenza inaccettabile perpetrato da due Carabinieri nei confronti di un giovane di colore. Secondo quanto riportato, il ragazzo è stato fermato per un presunto atteggiamento sospetto alla fermata del bus, senza documenti di identità. La situazione è rapidamente degenerata quando, di fronte alla protesta del giovane, uno degli agenti ha sferrato ripetuti colpi al volto e all'addome. È imperativo evidenziare che il giovane lavoratore coinvolto non aveva precedenti penali, come confermato dalle autorità giudiziarie che lo hanno rilasciato senza alcun'accusa. Questo tragico episodio solleva gravi preoccupazioni sull'operato delle forze dell'ordine e sulla sicurezza dei cittadini", lo dice in una nota il Partito Comunista Italiano.

Che prosegue: "In questo contesto, noi, del Partito Comunista Italiano di Forlì, siamo preoccupatissimi nel dover annotare l'iniziativa del comitato di quartiere Resistenza di voler istituire un Gruppo di controllo del vicinato. Vediamo ciò come un tentativo autoritario e potenzialmente fascista di vigilare e controllare illegalmente i cittadini. Tale proposta, invece di promuovere la sicurezza e il benessere della comunità, rischia di trasformarsi in un meccanismo di controllo e repressione. Qualcuno può facilmente scambiare la divisa con un nulla osta per vessare il popolo e bastonare i più deboli".

Ed ancora: "Il Pci di Forlì, come dimostrato dall'episodio di violenza a Modena, evidenzia che esistono gravi rischi associati all'abuso di potere da parte delle forze dell'ordine. Respingiamo quindi con forza qualsiasi tentativo di istituire strumenti di controllo che minaccino le libertà individuali e la dignità umana. Chiediamo che l'episodio di violenza di Modena sia rapidamente oggetto di un'indagine approfondita e che siano adottate misure concrete per garantire che simili abusi non si ripetano. Condanniamo e condanneremo sempre, senza alcuna riserva, tutti gli atti di violenza e repressione inclusi quelli inflitti dalle forze dell'ordine pretendendo che i responsabili siano processati per loro infami azioni. Il Partito Comunista Italiano (PCI) sarà costantemente impegnato nella difesa dei diritti umani di tutti gli individui, garantendo la massima attenzione e sorveglianza. Questo impegno si estende dalla condanna delle violenze più comuni fino alla vigilanza contro ogni forma di controllo illegittimo, indipendentemente dal suo livello o origine."