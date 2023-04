Convegno sulle famiglie, Pd e Forlì & Co: "Il sindaco Zattini sempre più a destra"

"La partecipazione del sindaco Gian Luca Zattini in qualità di primo relatore al convegno di Fratelli d’Italia su denatalità e famiglia rende esplicito ciò che da tempo è sotto gli occhi di tutti: ovvero che il primo cittadino, presentatosi come un moderato alla guida di una Giunta civica, ha imboccato una strada che lo ha condotto sempre più a destra". Questo l'intervento dei gruppi consiliari di Pd e Forlì & Co in merito al convegno “Sostegno alla famiglia e alla natalità”, promosso dal Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia nel salone comunale di Forlì alla presenza della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella

"Nella settimana in cui ben trenta associazioni del territorio hanno espresso protesta e totale dissenso nei confronti dell’Amministrazione per la nomina di Camillo Langone, ben noto alle cronache per le dichiarazioni oscurantiste, misogine, xenofobe e omofobiche, a curatore del Premio “Verzocchi” chiedendo al primo cittadino di essere davvero sindaco di tutti, Zattini ha fatto la scelta diametralmente opposta, marcando con la propria presenza e partecipazione al convegno di Fratelli d’Italia la condivisione del pensiero e dei contenuti veicolati dell’evento - attaccano Pd e Forlì & Co -. A tal proposito vale la pena di ricordare che nel progetto politico della destra radicale, ben rappresentato da Fratelli d’Italia e dai suoi relatori, la dimensione di genere è centrale, sia quando il discorso mira a esaltare i ruoli femminili tradizionali di moglie e madre, sia quando assume caratteri apertamente sessisti e omofobi, lanciando accuse di corruzione morale o manifestando disprezzo verso il femminismo e l’attivismo Lgbt+. E’ questo il clima nel quale maturano le crociate contro le sedicenti minacce rappresentate dalla teoria del “gender”, la crudele negazione dei diritti ai bambini figli delle coppie omogenitoriali e i tentativi più o meno occulti di minare il diritto all’autodeterminazione delle donne, cancellando la legge 194".

"Tutto questo apparato ideologico, peraltro, non modifica il fatto che di politiche di vero sostegno alle famiglie non vi è traccia né nelle scelte del governo (che anzi vanno nella direzione di incentivare ulteriormente precarietà e aumento delle disuguaglianze) né in quelle del Comune, che nonostante l’enorme avanzo di bilancio a disposizione rifiuta sistematicamente da oltre un anno ogni proposta di misure straordinarie di sostegno ai nuclei familiari forlivesi stretti da inflazione e caro bollette - proseguono Pd e Forlì & Co -. Con la sua partecipazione in qualità di primo relatore ad un convegno marcato in senso tanto ideologico e radicale, Zattini sceglie una volta di più di essere sindaco di parte, disinteressato a rappresentare l’intera collettività forlivese, le istanze di tutti i cittadini e le cittadine e della pluralità delle famiglie che compongono il nostro tessuto sociale".