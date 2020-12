Coronavirus, Pompignoli (Lega) contro il lockdown generalizzato: "Sbagliato punire quei territori che rispettano le regole"

"Non possiamo assolutamente pensare di estendere la zona rossa a tutta l’Italia. La tutela della salute pubblica è la priorità di ogni Istituzione. ma arrivati a questo punto, dopo mesi di severe restrizioni, bisogna ragionare con le dovute cautele e dati alla mano, sulla tenuta dell’economia locale, sul livello dei consumi e sugli indici di occupazione". E' l'opinione dell'esponente della Lega Massimiliano Pompignoli, presidente della Commissione Bilancio dell’Assemblea Legislativa.

"In questi mesi si è fatto tanto per arginare l’epidemia e i cittadini emiliano romagnoli hanno dato prova di un profondo senso di responsabilità. Sacrificarli per la negligenza e la superficialità di altri non credo sia corretto - prosegue Pompignoli -. Certamente anche nella nostra Regione si registrano situazioni epidemiologiche su scala provinciale a macchia di leopardo e più gravi di altre, con territori caratterizzati da un indice Rt sopra la media e un numero di positivi più elevato che altrove. Se infatti il quadro dei contagi nella provincia di Forlì-Cesena è sotto controllo e il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva può definirsi stabile, lo stesso non si può dire di provincie come Modena o Bologna dove il numero dei contagi è mediamente il triplo di quelli registrati nell’ambito forlivese".

"Anche di questi aspetti bisogna tenere conto nel confronto tra Stato-Regioni e nell’elaborazione di nuove restrizioni - conclude Pompignoli -. Da ciò ne deriva la necessità di ragionare in vista dell’adozione di ulteriori provvedimenti su dimensione locale, tenuto conto dell’effettivo rispetto della normativa anti-covid nelle nostre Provincie e dei sacrifici e delle limitazioni che i nostri cittadini continuano a sopportare".