"Cosa succede in città": incontro con i consiglieri comunali del Pd

Un’occasione per fare il focus su quello che accade a Forlì. Il Pd ha organizzato per sabato pomeriggio un appuntamento sui temi affrontati in consiglio comunale, cogliendo l'occasione per raccogliere le istanze dei cittadini. L’appuntamento, organizzato dal Circolo Pd San Martino in Strada-Collina-Grisignano-Ravaldino in Monte, è alle 17, al Polisportivo G. Casadei in via Dalla Chiesa 7 (entrata anche da via Braschi). Interverranno i consiglieri del Gruppo Pd Forlì. A seguire apericena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.