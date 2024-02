Costantini (Lega): "E' stata ripulita la fermata dell'autobus, cambio di passo sulla lotta al degrado"

"E' stata ripulita la fermata dell'autobus di Villafranca. Sarà la prima di tante. In questi anni l'amministrazione comunale ha sempre combattuto i comportamenti incivili e irrispettosi del bene pubblico". Lo afferma il consigliere comunale della Lega Andrea Costantini.

Il consigliere del Carroccio "plaude l'operazione dell'amministrazione forlivese che in concerto con Fmi ha effettuato la ripulitura dei graffiti che avevano colpito le fermate dell'autobus di Villafranca. Nelle prossime settimane contribuirò a portare all'attenzione dell'amministrazione le fermate oggetto di imbrattamenti nella città di Forlì in modo che possano essere avviati interventi mirati''.

"La nostra città - prosegue Costantini - ha vissuto un notevole cambio di passo in questi anni in termini di contrasto al degrado, e questo si è concretizzato tramite interventi volti alla ripulitura di scritte e graffiti sui muri del centro storico e periferia, il ripristino di numerosi luoghi degradati ed ora intervenendo concretamente anche sulle fermate dell'autobus che debbono essere un punto di riferimento per i ragazzi e non oggetto di degrado e lettura di frasi offensive e violente''.