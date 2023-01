Costantini (Lega): "La fibra ottica nella periferia forlivese è un grande risultato per appianare il divario digitale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

La fibra ottica nella periferia forlivese è un grande risultato per appianare il divario digitale. Vedere la mozione che presentammo in Consiglio Comunale come Lega ,a mia prima firma ,prendere forma è una grande soddisfazione. Un grande plauso all'amministrazione per l'impegno e il risultato

Appianare il divario digitale a Villafranca e San Martino in Villafranca, così come in tutte le zone più periferiche , è un risultato importantissimo. Esprimo la mia più grande soddisfazione, anche in relazione alla mozione che approdo' in Consiglio Comunale a mia prima firma, che sento sempre più vicina alla destinazione.

Il mio plauso va all'amministrazione comunale che ha incontrato i gestori di rete, sollecitandoli a intervenire su aree scoperte dalla banda ultra larga, in zone periferiche in cui innumerevoli volte si sono manifestati disagi per la mancanza di una copertura che garantisse la fruizione di determinati servizi. E' noto che il divario digitale è a tutti gli effetti una forma di diseguaglianza economica e sociale e contribuisce notevolmente a rafforzare il senso di isolamento . Ho sempre ritenuto importante che i forlivesi fossero messi tutti nelle stesse condizioni digitali.

Andrea Costantini (consigliere comunale della Lega)