Costantini (Lega): "La riqualificazione dei giardini pubblici di Piazzale della Vittoria un risultato importantissimo"

"Nel 2018 raccogliemmo le firme contro il degrado dei giardini pubblici, oggi completamente riqualificati e riaperti al pubblico grazie a questa amministrazione. Un risultato eccezionale per la nostra città". Lo afferma Andrea Costantini, consigliere comunale della Lega.

"La riqualificazione dei giardini pubblici di Piazzale della Vittoria è un risultato importantissimo. Questi giardini sono un patrimonio inestimabile, una delle aree verdi più importanti e monumentali dell’intera città e non potevano continuare a versare nel degrado che ormai da troppo tempo faceva loro da padrone, degrado negli anni segnalato da numerosissimi cittadini, fruitori assidui dell’area che soffrivano nel vederla in quella condizione. Le numerose segnalazioni ci portarono come Lega a dare inizio ad una raccolta firme che riscosse immediatamente successo. Come Lega abbiamo lavorato costantemente per dare continuità all’impegno preso nei confronti di quei cittadini che sottoscrissero la raccolta firme, così come nei confronti di tutti i forlivesi che ora, grazie a questa amministrazione , possono fruire dei giardini pubblici completamente riqualificati".