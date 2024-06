Costantini (Lega): "Per Villafranca in arrivo 5 anni di investimenti e politiche atte alla sua crescita"

"Nei prossimi 5 anni Villafranca sarà ancora oggetto di investimenti e politiche atte alla sua crescita. E il ripristino del Polisportivo, risultato figlio di un' intensa collaborazione tra Lega,amministrazione e cittadini, non è un punto di arrivo , ma di partenza". Così il consigliere comunale uscente della Lega, Andrea Costantini, rimarcando come "i lavori ultimati all'interno del Polisportivo di Villafranca sono un grande motivo di orgoglio per me. Un impegno durato 5 anni che culmina con la conclusione dei lavori e la restituzione dell'impianto a tutti i villafranchesi".

"In questi cinque anni ho lottato con costanza per le esigenze del quartiere Villafranca,così come ha lottato con grande tenacia tutta l'amministrazione comunale - continua -. Un quartiere la cui sfortuna lo contraddistingue, le numerose alluvioni hanno provato cittadini, imprese e strutture. Per l'ennesima volta l'area del Polisportivo è finita nel mirino delle intemperie e degli eventi climatici e per l'ennesima volta ci siamo fatti trovare pronti. Questi lavori non vogliono decretare un punto di arrivo , ma di partenza,partenza per un quartiere che abbia grandi possibilità per i più piccoli,che abbia sempre più servizi e che sia sempre più attrattivo. In questi 5 anni abbiamo prestato grande attenzione alle esigenze dei Villafranchesi investendo nel Palazzone e portando servizi come l'area di sgambatura. Questo lavoro non è concluso, ma appena iniziato".