Covid, Comune in soccorso dello sport con maxi stanziamento: "Settore strategico"

L'amministrazione comunale non dimentica lo sport nell'ambito delle azioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19. E stanzia oltre mezzo milione di euro a favore per "garantire benefici a favore dei cittadini, degli studenti e delle famiglie". Come spiega il vicesindaco Daniele Mezzacapo, in queste ore si sta definendo nel dettaglio l'operatività dell'intervento in modo da assicurare "aiuto tempestivo ed equità".

Attraverso il "maxi contributo" si intende sostenere direttamente la gestione degli impianti e si punta a "innescare ricadute positive in favore di migliaia di cittadini, salvaguardando la continuita' delle discipline e creando le migliori condizioni possibili, igieniche ed economiche, per la partecipazione degli utenti".

Il tutto, sottolinea Mezzacapo, senza incidere nel significativo piano di investimenti sugli impianti sportivi che stiamo portando avanti e che prosegue nel pieno rispetto del programma stabilito. Il Comune, inoltre, conclude il vicesindaco, per garantire la salute degli studenti e del personale scolastico, si farà carico direttamente delle pulizie e delle sanificazioni a fine giornata in tutte le palestre che vengono utilizzate per le attivita' scolastiche. "Siamo impegnati al massimo per sostenere lo sport che consideriamo uno dei settori strategici per la ripartenza e per la qualita' della vita della città". (fonte Dire)