Covid e quarta ondata, il deputato Di Maio: "Lockdown solo per chi rifiuta il vaccino"

Un lockdown in Italia per i non vaccinati, seguendo il modello austriaco? Il dibattito sta prendendo corpo in questi ultimi giorni alla luce dell'aumento dei contagi da covid-19. Il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, interpellato lunedì scorso da "Mattino 5" non si era sbilanciato: "Dovremo discuterne. Intanto penso che la prima cosa da fare sia proseguire sulle vaccinazioni. L'Italia, che veniva un po' presa in giro all'inizio di quest'anno oggi è un esempio a livello internazionale per numero di vaccinati".

Più diretto il parlamentare forlivese Marco Di Maio: "Ormai si parla apertamente di quarta ondata di contagi e ciò in considerazione della risalita non solo dei positivi, ma soprattutto dei ricoveri ospedalieri che sono in gran parte non vaccinati. Se ci dovesse essere bisogno di ricorrere a misure più restrittive come quelle previste per le zone gialle, arancioni e rosse, credo che sia giusto che queste restrizioni debbano valere per chi non si è vaccinato per scelta, come sta avvenendo in Austria".

Argomenta ancora il deputato forlivese: "Chi nelle settimane e nei mesi scorsi, anche magari affrontando alcune titubanze personali, ha scelto la via della responsabilità per mettere al sicuro se stesso e la comunità, facendo così la propria parte nella lotta al virus, non è giusto che debba subire ulteriori limitazioni alla propria libertà. Anche perché presenta un rischio molto inferiore a un non vaccinato. A maggior ragione se le situazioni critiche sono circoscritte anche ad alcune zone non ha senso applicare le stesse restrizioni a tutto il Paese, nelle condizioni in cui siamo oggi".

Conclude Di Maio: "Io spero che non ci sia bisogno di arrivare a imporre chiusure, coprifuoco e lockdown ma, nel caso fossimo obbligati ad andare in quella direzione, questa credo debba essere la strada. Altri Paesi che hanno fatto scelte più “blande” su vaccini e uso del green pass stanno tornando a coprifuoco e chiusure, ultima in ordine di tempo l’Irlanda".