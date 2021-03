Covid e scuole, Vietina si schiera con Zattini: "E' possibile frequentare le lezioni in sicurezza"

"Prima di fermare il mondo della scuola sarebbe stato bene vagliare ogni possibile alternativa, soprattutto in territori come quello forlivese dove l'incidenza dei contagi da Covid-19 mostra dati sensibilmente inferiori rispetto al resto della Romagna. La posizione del sindaco di Forlì, Gianluca Zattini, è quindi condivisibile e mi meraviglio che il collega Enzo Lattuca se la prenda col primo cittadino del capoluogo". Queste le considerazioni di Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia e sindaco di Tredozio.

"Nelle parole di Zattini non c'è nessuna demagogia, io stessa l'ho ribadito diverse volte: la scuola si può frequentare in sicurezza se ci sono controlli adeguati ed attenzione al rispetto delle regole - prosegue il primo cittadino -. Da docente e mamma vedo come la didattica a distanza stia mettendo in difficoltà i ragazzi e le famiglie. Non si tratta di minimizzare, come strumentalizza Federico Morgagni, capogruppo Forlì e Co, ma di trovare un giusto equilibrio tra la sacrosante tutela della salute e i bisogni della società, una società provata economicamente e psicologicamente da questa pandemia".