Covid, università e dati: il punto in diretta Facebook con Marco Di Maio, Vicini e Cicognani (Campus)

Torna anche questo sabato l'appuntamento in diretta Facebook organizzato dal deputato Marco Di Maio e da Claudio Vicini, direttore del Dipartimento testa-collo dell'Ausl Romagna e primario di fama internazionale. A partire dalle 14.30 Vicini e Di Maio fare insieme il punto sui temi di più stretta attualità. Ovviamente si parlerà di Covid, ma sarà dato ampio spazio ad altri temi.

Questa settimana un ospite di particolare rilievo, Massimo Cicognani, che oltre ad essere il presidente del Campus Universitario di Cesena è anche un matematico. Con il suo contributo nel corso della trasmissione si cercherà di fornire qualche elemento utile per orientarsi nella selva di dati e informazioni da cui siamo sommersi ogni giorno. E, come sempre, lo spazio a tutti gli interventi, domande, dubbi e curiosità che arriveranno in diretta dagli spettatori. La diretta sarà trasmessa a partire dalle 14.30 sulle pagine Facebook di Di Maio e Vicini.