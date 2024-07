Crepe nella maggioranza, Zattini (Ascom): "Molto preoccupato per le esternazioni di Mezzacapo"

All'indomani del Consiglio comunale, che ha evidenziato una frattura nella maggioranza dopo l'elezione di Loris Ceredi (Forlì Cambia) alla presidenza dello scranno più alto dell'assise, il direttore di Ascom-Confcommercio, Alberto Zattini, si dice "molto preoccupato" per le esternazioni fatte in consiglio comunale dal leghista Daniele Mezzacapo durante le dichiarazioni di voto. "Parole che alimentano il clima del sospetto, pronunciate dalla stessa persona che non più tardi di poche settimane fa ricopriva l'incarico di vicesindaco del Comune di Forlì".

"L'ex vicesindaco aveva deleghe di peso come urbanistica, sicurezza e sport e ora annuncia, in sostanza, che utilizzerà la via dell'accesso agli atti ogni volta che lo riterrà opportuno", continua Zattini, insinuando un dubbio: "L'ex vicesindaco è o potrebbe essere a conoscenza di cose poche chiare, avvenute quando lui stesso era ancora in carico". Un aspetto "grave", prosegue Zattini, "è che certe parole ingenerano anche nell'opinione pubblica la cultura del sospetto, perché, lo ribadiamo, l'ex vicesindaco ha lavorato fianco a fianco con la precedente giunta, operando all'interno della macchina comunale fino a poche settimane fa".

Politicamente "sembrano parole pronunciate da un esponente dell'opposizione. L'ex vicesindaco le avrebbe pronunciate se fosse stato eletto presidente del consiglio comunale? Gli poniamo questa semplice domanda". Le associazioni di categoria "devono dunque preoccuparsi per tutti gli iter, sia passati che in corso, perché suscettibili di un accesso agli atti di chi queste partite le ha gestite - tramite la delega dell'urbanistica - per cinque anni? Questo amore per l'accesso agli atti lo ricordavamo tipicamente grillino. Partito d'altra parte che con la Lega ha pure governato". Al netto di questa divagazione di carattere nazionale, "resta la preoccupazione per ogni atto amministrativo compiuto o da compiere: finiranno tutti sotto la lente di ingrandimento dell'ex vicesindaco?"