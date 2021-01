Crisi di governo, striscione di protesta di Gioventù Nazionale: "Fatevi votare"

"Un vaccino per i poltronari. Elezioni subito". È questo il messaggio che è comparso sullo striscione esposto domenica dai militanti di Gioventù Nazionale Forlì Cesena, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, con riferimento all’attuale situazione di instabilità del governo italiano. "Di fronte una crisi di governo così preoccupante - commentano Alessandro Vitali, presidente di Gioventù Nazionale Forlì Cesena, e Riccardo Benetti, presidente del Circolo forlivese "Gabriele D'Annunzio" di Gioventù Nazionale - riteniamo di condividere il messaggio della presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, ovvero immediate elezioni".

"In un momento così difficile per l'intera Nazione - proseguono - è sconcertante vedere come la classe dirigente al governo sia più preoccupata a salvare la propria poltrona piuttosto che agire per il bene del Paese. Come se non bastasse, siamo costretti ad assistere al fenomeno del trasformismo, dinosauri della politica che di responsabile hanno solo l'obiettivo di raggiungere il proprio tornaconto personale".

"E' veramente deprimente vedere, in questi giorni, il Parlamento italiano trasformato in un mercato la cui principale attività è il mercimonio di prebende. È quindi doveroso - concludono - prendere una posizione netta e chiara: l'Italia ha bisogno di risposte e di ricette per arginare ed uscire al più presto da questa crisi".