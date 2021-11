Crisi in Afghanistan, il vicesindaco Mezzacapo: "Abbiamo il dovere di opporci all'integralismo. L'Europa deve fare qualcosa"

"Ciò che sta avvenendo in Afghanistan è inaccettabile e deve spingere tutti coloro che credono nei diritti inviolabili delle donne e degli uomini, nella democrazia e nello Stato di Diritto a prendere posizione e a mantenere alta l'attenzione". E' il pensiero del vicesindaco di Forlì, Daniele Mezzacapo, che sottolinea come "il trascorrere dei giorni non affievolisce lo sdegno per la barbarie che continua a martoriare il popolo afgano. Il salto nel buio è iniziato dalla tragica estate scorsa in cui i talebani hanno riconquistato il controllo di Kabul e di gran parte della nazione".

"Abbiamo negli occhi le scene terribili delle rese dei conti, delle vendette, dell'azione di repressione delle libertà, della costrizione in cui vengono relegate le donne che gli studenti coranici vogliono velate, limitate solo alla vita domestica, alla possibilità di uscire solo se accompagnate da parenti stretti, private del lavoro e di altre attività come lo sport - prosegue -. Penso ad Hakimi, ragazza di etnia hazara, giocatrice di pallavolo della nazionale afgana che è stata decapitata dai talebani, colpevole di essere una persona, di essere una donna di sport, di non volersi velare come la dittatura vuole imporre".

"Il tempo passa e lo sdegno cresce: l'Europa deve fare qualcosa, il mondo occidentale deve intervenire per difendere le vittime della violenza talebana e per affermare i valori di libertà, uguaglianza rispetto delle nostre società - conclude -. Abbiamo il dovere di opporci all'integralismo e al fanatismo, malattie sociali gravissime contro le quali il mondo civile deve non può restare indifferente".