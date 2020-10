"Crolla un solaio in un ufficio comunale. Ma la vecchia amministrazione non ha colpe"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Crolla un solaio in un ufficio comunale, e prima ancora di rimuovere le macerie, si cerca il colpevole. E chi è il colpevole? Ma chiaramente l’amministrazione precedente, manco a dirlo. Peccato che l’amministrazione precedente, con tutte le critiche che si vogliono muovere, non c’entri proprio nulla e proprio nulla poteva fare. E il motivo è molto semplice: il solaio è crollato adesso e non più di un anno fa. Il solaio è crollato adesso che c’è questa amministrazione e non quando c’era quell’altra. Eppure il concetto è semplice: quando succede qualcosa, quel qualcosa si attribuisce a chi c’è, e non a chi c’era. Il nostro (?) assessore Cicognani aveva il dovere di controllare che quello (ed altri) soffitti fossero integri: non l’ha fatto e quindi ora se ne assuma le responsabilità.

E’ troppo comodo cercare di addossare sempre responsabilità ad altri e non guardare mai la trave (stavolta in senso non solo metaforico) nel proprio occhio. Ci dica, l’assessore Cicognani, da quando , di grazia – le responsabilità cominceranno d essere sue e non di chi l’ha preceduto. Due anni? Forse tre? O forse sono sempre di altri e mai dell'attuale amministrazione? L'assessore al bilancio si sbilanci e ci faccia sapere, così ci attrezziamo. Perchè l'amministrazione di cui fa parte è tenuta a controllare lo stato di tutta la città, non solo degli immobili pubblici. Ed è di tutta evidenza che l'errore è di questa giunta, e giocare allo scaricabarile non va bene . L'assessore e suoi colleghi lavorino e si meritino il loro stipendio, invece di lamentarsi di presunte altrui mancanze. In caso contrario come direbbe Cromwell, in linea con un certo pensiero clericale che attraversa la giunta: “Per l'amor di Dio, andatevene”".

Marco Dori e Lodovico Zanetti