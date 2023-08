Cultura, l'attacco di Europa Verde: "E' l'insipienza del Comune che rischia di far perdere i fondi regionali"

Europa Verde Forlì-Cesena si rivolge in maniera critica all'assessore alla cultura del Comune di Forlì Valerio Melandri. Questo si legge in una nota: " Melandri non finisce mai di stupire, invece di ringraziare chi lo ha messo sull’avviso perché le sue giravolte riguardanti i progetti sul futuro degli istituti culturali rischiano non solo di far perdere ma addirittura di dover restituire soldi si inalbera e inveisce".

Dettagliano i Verdi: "Non è Europa Verde a voler far perdere i finanziamenti ottenuti dal Comune, temiamo invece che ciò possa accadere per l’insipienza della Amministrazione che, vogliamo ricordarlo, come nel caso dell’Asse 5, ha partecipato a un bando su un preciso progetto, scomparso dall’orizzonte. E non sono i Verdi a dirlo, è lo stesso Melandri in una delle sue tante interviste, a raccontare cosa vuol fare del Santarelli : mostre, laboratori, eventi. Le sue dichiarazioni parlano di “galleria d’arte per l’esposizione permanente dei cimeli ebraici” mentre la sala absidale “sarà a disposizione della comunità forlivese per piccole mostre di artisti locali, seminari e conferenze, in sostanza avendo la funzione oggi attribuita alla sala XC Pacifici. Ci dica l’assessore dove è finito il museo della città per il quale ha partecipato al bando? Dove è il progetto? E dove sarebbero, proprio a proposito del Museo della città le autorizzazioni della Soprintendenza e il plauso della Regione visto che proprio i documenti della Soprintendenza parlano e si riferiscono ad altro e al Santarelli non fanno neppure cenno?".

Incalza ancora Europa Verde: "E che fine ha fatto il Laboratorio Aperto di innovazione, affidato alla Brodolini che come da contratto doveva realizzare prodotti digitali di cui nessuno sa nulla, strumenti per l’approfondimento della conoscenza della città che dovevano essere scientificamente validati da Atrium? Non sarà il caso di rendicontarne pubblicamente l’attività?".