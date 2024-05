Da Forza Italia a "Rinnoviamo Forlì": "Da imprenditore vedo più concretezza e attenzione allo sviluppo economico"

Ha iniziato a partecipare attivamente alla vita politica forlivese nel 2020, aderendo a Forza Italia e rimanendoci per quattro anni, assumendo anche ruoli di responsabilità, ricoprendo il ruolo di vice-coordinatore seniores per la provincia di Forlì-Cesena. Ma ha ritenuto opportuno uscirne il mese scorso "a seguito di alcune scelte fatte dagli attuali dirigenti locali". L'imprenditore di nazionalità Indrit Soffa ha sposato il progetto di "Rinnoviamo Forlì", la lista civica a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra Graziano Rinaldini.

Parla di se: "Ho quasi 50 anni e poco più che sedicenne, il 7 marzo 1991 sono emigrato in Italia, da Durazzo a Brindisi, quando ci fu quella ondata di oltre 25.000 persone. Il mese di settembre dello stesso anno mi sono iscritto all’Istituto alberghiero di Matera, per poi conseguire il diploma con grandi sacrifici. Mi sono diplomato e mentre studiavo, per mantenermi, ho appreso anche il mestiere di elettricista. Nel 1996 mi sono iscritto a giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, non potendo purtroppo completare il corso di laurea per ragioni economiche. Nel corso dell’anno 2000 mi sono trasferito a Forlì, portando in seguito anche la mia famiglia. Attualmente vivo e lavoro, come artigiano elettricista, in questa città. Da sempre sono appassionato di politica. Per me la politica è capacità di governo, è il vettore che può trasformare idee e sogni in realtà, è il modo tramite cui trasformare ogni cittadino in protagonista della propria comunità, concorrendo a definire le scelte che la qualificano".

"Credo nella politica come impegno civico, non solo nella condivisione e confronto degli ideali che ci accomunano, ma soprattutto nella correttezza dei comportamenti di chi milita in una formazione partitica - prosegue -. Pretendo, e offro, lealtà, trasparenza e coerenza fra ciò che si dice e ciò che poi si fa. In ragione di ciò, ad un certo punto della mia esperienza in Forza Italia, mi sono sentito a disagio. Non volendo rinunciare a “fare politica” mi sono, pertanto, ”guardato attorno”, cercando un’alternativa. Cercavo un gruppo, un'associazione in cui il confronto degli aderenti fosse pacato, un’aggregazione di persone in cui non fossero presenti forzature ideologiche, pensieri unici ed eccessivi personalismi che spesso sfociano in inevitabili spaccature. Ho trovato la risposta a questa mia ricerca quando ho avuto l’opportunità di conoscere l'associazione ”Rinnova Forlì” e la lista ”RinnoviAmo Forlì”. Questa, infatti, a mio modesto avviso, testimonia valori e principi tipicamente propri di una formazione di centro, riformista e progressista. Principi e valori quali: il rifiuto di ogni estremismo ideologico; il proporre incisive azioni di cambiamento concretamente realizzabili; il promuovere politiche intelligenti di accoglienza e di integrazione; il ”fare squadra” con le altre istituzioni e con le risorse della società civile; il prospettare una ”visione” organica e sfidante del futuro della città".

"Inoltre, i contenuti del programma elaborato dalla lista sono gli unici a caratterizzarsi per il loro ampio respiro, una ricca articolazione tematica, indicazioni originali, nessuna banalità. Ho subito notato inoltre, nella lista si realizza il giusto ”mix” fra la passione di molti giovani e l'esperienza maturata da militanti di “lunga data” della politica forlivese. Si fondono competenze e conoscenze relative ad una molteplicità di settori. Si avverte un comune sentire pur nella diversità delle provenienze di origine - conclude -. Da imprenditore vedo più concretezza e attenzione allo sviluppo economico in RinnoviAmo Forlì che nelle realtà di Zattini. Infine, e non è cosa da poco, mi sono sentito subito ben accolto e supportato nella realizzazione, esplicitamente dichiarata, di questo mio nuovo impegno pre-elettorale: poter essere un fattore che favorisca sempre di più l’integrazione della comunità albanese all’interno di quella forlivese. Desidero dare un apporto concreto per il raggiungimento di questo obiettivo. Lo avverto come un debito morale nei confronti di una città che ci ha accolti con fiducia e rispetto".