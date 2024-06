Da Ronco Lido all'alluvione, "Anche il quartiere Ronco ha i suoi problemi": le osservazioni di tre cittadini

No alla demolizione della struttura già esistente, sì ad una sua riqualificazione. Si riaccende il dibattito sull'area del Ronco Lido attraverso le considerazioni degli associati alla Polisportiva 2002 Ronco, Moreno Cimatti, Tiziano Lazzarini e Guido Ranieri. "Come cittadini residenti del Ronco e come dirigenti della Polisportiva 2002 Ronco, abbiamo partecipato ad alcune sedute aperte alla cittadinanza del comitato di quartiere per far presente alcuni problemi che sono irrisolti da qualche anno, in una delle ultime di queste sedute, siamo venuti a conoscenza di un progetto di riqualificazione dell’area del Ronco Lido - esordiscono -. In passato, quando c’erano novità così importanti per il quartiere, l’amministrazione comunale organizzava delle riunioni e assemblee pubbliche per informare la cittadinanza, garantendo massima trasparenza, cosa che non accade più. Il progetto probabilmente prevederà la ricostruzione di nuovi impianti sportivi con annessi servizi, la demolizione della struttura utilizzata per l’area ristoro, che sarà sostituita da un parcheggio e la costruzione di una nuova struttura in legno in mezzo al parco".

"A nostro avviso uno spreco di risorse pubbliche: basterebbe terminare la struttura che si vuole demolire, qui al Ronco tutti ricordiamo i vari ricorsi al Tar che hanno tenuto i lavori bloccati per tutti questi anni e i soldi dei contribuenti che sono stati spesi - proseguono Cimatti, Vedere tutto demolito, con il dispendio di altri soldi pubblici fa molto arrabbiare. Attenzione: le strutture in muratura che ora vogliono demolire, furono le uniche rimaste in piedi dopo l’alluvione del 2023, sostituirle a nostre spese con una di legno ci sembra un azzardo. Con l’avvicinarsi delle elezioni comunali aumentano i cantieri: non vogliamo che il Ronco Lido ornato di mucchi di sabbia e materiale edilizio venga usato come specchietto per le allodole, per dimostrare che altri lavori di riqualifica sono iniziati. Abbiamo bisogno di progetti reali".

Le problematiche collegate all'alluvione

"Il quartiere Ronco è stato colpito solo in parte dalla catastrofe del maggio dello scorso anno, ma Via della Grotta e in Via della Croce (ex 4 Laghi o Cobà) sono state sommerse da oltre 2 metri di acqua e fango, spalati con il solo aiuto dei volontari e dove i tecnici del comune si sono presentati solo dopo alcuni giorni dopo il disastro - attaccano -. Ad oggi gli abitanti di quelle zone non hanno ancora avuto gli aiuti economici promessi nelle passerelle dei giorni successivi all’alluvione e in tutte le altre promesse fatte a vario titolo da esponenti del governo e parlamentari che lo sostengono. Siamo consapevoli che i problemi del quartiere Ronco, rispetto a quello che hanno subito gli abitanti di altri quartieri colpiti dall’alluvione, siano meno importanti, ma vorremmo segnalare agli abitanti del Ronco che non va tutto bene, come vuol far credere questa amministrazione comunale".

Le problematiche sulla viabilità

"Noi cittadini residenti in numerose riunioni abbiamo presentato alcuni problemi che andrebbero affrontati e a cui questa amministrazione non ha trovato nessuna soluzione per ora - proseguono -. Il primo riguarda la viabilità all’interno del quartiere che è diventata pericolosa in special modo nel quadrilatero delle Vie Francesco Baracca e Via Icaro con intersezione con Viale Bidente e Via Carlo Seganti (la via dell’aeroporto), dove negli orari di entrata e uscita dal lavoro vengono utilizzate in uscita dalla tangenziale per bypassare Viale Roma che è completamente intasato di traffico. I componenti del comitato hanno detto che è stato chiesto all’amministrazione comunale la realizzazione di una Zona 30 come nell’altra parte del quartiere dove si trovano le scuole elementari, ma gli hanno risposto che al momento non è necessaria".

"Abbiamo inoltre segnalato il traffico di automezzi pesanti sul tratto di Viale Roma che va dalla rotonda di Viale Bidente alla rotonda della tangenziale; proponendo il divieto di transito ai mezzi pesanti provenienti da Forlimpopoli, con obbligo di svolta a destra alla rotonda di Via L. Lama (prima delle curve del Ronco) ma al momento non sono state proposte soluzioni idonee, se non la realizzazione di due passaggi pedonali protetti, che non risolveranno di certo il problema del traffico e i cui tempi di realizzazione non sono ancora stati definiti". "Vogliamo inoltre segnalare che in passato alle riunione spesso erano presenti anche i consiglieri comunali eletti nel quartiere, oggi questo non avviene più, forse perché c’è uno scarso interesse ad ascoltare i cittadini ? Il secondo problema segnalato è la situazione di mancanza di manutenzione e cura della piazza Berlinguer - concludono -. In questi ultimi anni si è visto il suo progressivo peggioramento, con potature fatte raramente, erba alta e scarsa pulizia generale".