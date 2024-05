Dal Circolo Pd di San Martino in Strada due candidati a sostegno di Rinaldini: Dalila Nervegna e Giulio Marabini

Il Circolo Pd di San Martino in Strada ha indicato per la lista candidati del Partito Democratico al consiglio comunale Dalila Nervegna e Giulio Marabini. “Una donna e un uomo accomunati, oltre che dalla provenienza dal quartiere, dall'attenzione ai temi della partecipazione - afferma il segretario di circolo, Francesco Bratti -. Entrambi, al momento della candidatura, non erano iscritti al Pd: il Circolo ha così dimostrato di saper interpretare nel proprio ambito l'atteggiamento di apertura che il Pd comunale e lo stesso candidato sindaco Graziano Rinaldini hanno fatto proprio nella composizione della lista. I due candidati, oltre a garantire la parità di genere, tengono insieme freschezza (Nervegna è una studentessa, volontaria del Comitato di Quartiere) ed esperienza (Marabini è un libero professionista che viene da una storia politica consolidata, e negli ultimi anni si è impegnato nel volontariato)”.

“C’è molto lavoro da fare, ma non dobbiamo avere paura di stare tra la gente e con la gente perché crediamo sia importante che ognuno di noi sia protagonista nella Forlì di domani in cui, come Partito Democratico, non dobbiamo essere quelli che criticano ma quelli che costruiscono - conclude Bratti -. Abbiamo scelto Nervegna e Marabini perché riteniamo siano capaci di “contaminare” tutti e tutte riconquistando la fiducia della gente. Insieme a loro “Forlì Sarà””.

Nervegna si presenta così: “Ho 25 anni. Sono nata e cresciuta a Forlì. Vivo nel quartiere San Martino in strada da sempre. Diplomata presso il liceo classico, indirizzo scienze umane, della nostra città, il G.B. Morgagni. Sono laureata triennale in sociologia, ho conseguito la laurea nel luglio 2022. A breve conseguirò il titolo magistrale in sociologia e ricerca sociale, presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con una tesi in diritto del lavoro. Attualmente sto seguendo un corso di Executive e continuing education in Risorse umane, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Da quando ho memoria mi affascina l’idea di agire per il benessere collettivo, promuovere iniziative che possano coinvolgere la comunità. Da febbraio 2023 sono volontaria del comitato di quartiere, ho iniziato ad avvicinarmi alle attività del comitato, per dare sfogo ad una parte di me rimasta inespressa. Sono state le parole di un membro storico del mio quartiere, che ora non c’è più, che mi hanno suggerito come poter concretizzare questa mia energia. Mi affascina l’idea di agire per promuovere un clima di benessere e solidarietà, tutelando principi cardine, quali l’uguaglianza, la dignità, la solidarietà e condizioni di vita più che dignitose, per tutti. Sono candidata nella lista del Pd a sostegno del candidato sindaco Graziano Rinaldini, per promuovere la cittadinanza attiva e portare all’attenzione temi quali la parità di genere, l’equilibrio vita lavoro, la tutela della salute psicofisica, della genitorialità, la digitalizzazione e l’invecchiamento attivo; per questo ho deciso di candidarmi come Consigliere Comunale. Vorrei fare qualcosa per noi, come cittadini, ma soprattutto come persone, che hanno il diritto ad una vita serena. Desidero una città che punti sui quartieri, che agisca concretamente per sostenere le istanze della popolazione, oggi più che mai in continua evoluzione”.

“Ho 50 anni e dalla nascita vivo nel quartiere di San Martino in Strada, dove vivo con la mia famiglia - esordisce Marabini -. Qui ho vissuto i suoi primi momenti di impegno nella Parrocchia e nel Comitato di Quartiere, dove è stato eletto nel 1995. Sono diplomato al Liceo Classico G.B. Morgagni e laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna. Dal 2001 svolgo la professione di avvocato civilista ed amministrativista e mi sono specializzato nel diritto dell'immigrazione e nella protezione internazionale. Sono stato eletto consigliere comunale con i Democratici di Sinistra per 2 mandati nel 1999 e nel 2004. Come membro della III commissione consigliare ho approfondito i temi sociali, della sanità e della scuola. Dal 2009 al 2014 sono stato Presidente della Circoscrizione 2 di Forlì dopo essere stato eletto nella lista del Partito Democratico. Negli ultimi anni mi sono impegnato, oltre che nella professione, nel volontariato. In vista delle prossime elezioni sono stato candidato come indipendente nella lista del Pd a sostegno della candidatura a sindaco di Graziano Rinaldini. Ho voluto mettermi a disposizione per contribuire ad un progetto politico e amministrativo che punti a dare a Forlì un nuovo protagonismo in Romagna e in Regione. Dobbiamo ridare forza alla partecipazione, creando non solo gli strumenti, ma un atteggiamento di ascolto dei quartieri, delle associazioni e dei cittadini da parte del Comune. Nessun cittadino deve sentirsi solo: scuola e welfare devono accompagnare i ragazzi, le famiglie e tutte le persone in difficoltà”.