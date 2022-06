Dal Consiglio comunale via libera alla variazione di bilancio da 8 milioni

Via libera alla variazione del bilancio di previsione del Comune di Forlì, per un ammontare di 8 milioni di euro. Nel corso dei lavori consiliari di lunedì, il provvedimento è stato votato con favore, così come la sua immediata esecuzione, a larga maggioranza con astensione dei consiglieri del Partito democratico. Nel presentarla, l'assessore Cicognani anticipa che non sarà l'ultima Variazione per l'esercizio 2022: "Dovremo andare a fare modifiche di bilancio per tutti i progetti del Pnrr in corso", spiega, chiarendo poi che ogni voce è stata già discussa nella relativa commissione consiliare. Interviene quindi Giorgio Calderoni di Forlì & co. Per richiedere lo stralcio della voce relativa ai 300mila euro destinati al restauro della statua della Madonna del fuoco.

Per il consigliere il finanziamento di un simbolo della città non deve essere proposta con una variazione di bilancio dell'amministrazione: "Avremmo dovuto rivolgerci alla città, alla comunità per far fronte a tale spesa", al pari di quanto avvenuto per la fontana del Nettuno di Bologna o per la guglia maggiore del duomo di Milano, per esempio. L'assessore Cicognani replica che la proposta di una raccolta fondi e di un coinvolgimento di privati con l'art bonus non viene esclusa dalla variazione, quindi "raccolta fondi sì, stralciare no". Il capogruppo Pd Alemani Soufian anticipa poi l'astensione del suo gruppo poiché non è stata accolta la richiesta di un dibattito in commissione sullo stato di attuazione e avanzamento dei lavori pubblici, finalizzato a "far comprendere un miglior uso delle risorse e le priorità, anche alla luce del rialzo di costi degli investimenti previsti". La variazione viene quindi approvata. (fonte Dire)