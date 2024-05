Dall'Albania all'Italia, da 24 anni vive a Forlì: imprenditore edile si candida per Forza Italia

"Che Forza Italia sia aperta a tutte le persone e le realtà lo dimostra il fatto che noi candidiamo a consigliere comunale di Forlì nella nostra lista anche Arben Marku, originario dell’Albania e da 27 anni residente in Italia, di cui 24 a Forlì, dove si è diplomato, ha fondato e dirige un’impresa edile”. Lo annunciano il coordinatore cittadino Joseph Catalano, l’assessore e capolista Giuseppe Petetta e la deputata e presidente del coordinamento regionale dell’Emilia Romagna degli Azzurri, Rosaria Tassinari.

Racconta Marku: “Sono nato a Vig-Shkoder, in Albania il 20 maggio del1976, attualmente vivo a Forlì. Ottenuto il diploma di ragioneria presso l’Istituto tecnico commerciale, ho svolto le mansioni di artigiano edile in un’impresa che gestisco da 14 anni a questa parte. Sono sposato da 21 anni ed ho 2 figli. Il mio motto di vita è: famiglia, lavoro e società”.

Aggiunge il neocandidato: “Diritti e doveri per me sono la base del buon funzionamento della società e dovrebbero essere tutelati. Uno dei miei punti di forza è provare a realizzare gli obiettivi prefissati, tra cui rientrano anche i compiti che mi vengono assegnati, che cerco di realizzare nel miglior modo possibile. Fra i principali diritti umani, che anche Forza Italia difende, credo nella libertà di opinione, politica e religiosa. In particolare credo molto nella convivenza e nell’armonia fra tutti i cittadini del mondo, stranieri e non”.

Conclude Marku: “In 27 anni vissuti in Italia mi sono trovato di fronte a tante problematiche e tanti sacrifici, che alla fine sono riuscito a superare in modo positivo. Ringrazio perciò i cittadini forlivesi per avermi accolto e sono riconoscente dell’opportunità che ora mi viene offerta di candidarmi a consigliere comunale per portare il mio contributo alla gestione della cosa pubblica, cioè di tutti”.