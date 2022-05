"Dalla crisi energetica alle comunità energetiche”: il Pd fa il punto con Brando Benifei, Andrea Zanfini e Monica Cinti

Dopo l’incontro di giovedì scorso sul Campus universitario, il Pd forlivese propone un nuovo appuntamento, organizzato dai Circoli Centro Storico e Romiti: l’incontro "Dalla crisi energetica alle comunità energetiche. La transizione verso l'autonomia ed il risparmio è possibile? Cosa dobbiamo sapere per agire" si terrà giovedì alle 20.45 nella sala ex-Mazzini in corso della Repubblica 88. Sono previsti interventi di Brando Benifei, capodelegazione Pd al Parlamento Europeo, Andrea Zanfini, vicepresidente Nuova civiltà delle macchine, Monica Cinti, responsabile Ambiente ed energia Pd Emilia-Romagna. L'iniziativa, partendo da una riflessione sulle ragioni della attuale crisi energetica, si propone come momento di conoscenza e approfondimento sulle opportunità offerte dall’attuale normativa per lo sviluppo dalle comunità energetiche, per promuovere un modello di approvvigionamento più sostenibile, più solidale e più democratico. L'incontro sarà disponibile anche in diretta YouTube al link: https://youtu.be/W7OU7HebXsQ