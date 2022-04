Dalle terme al Grand Hotel: a Castrocaro la visita del Ministro del turismo Massimo Garavaglia

Il ministro del turismo Massimo Garavaglia, accompagnato dall’onorevole Jacopo Morrone, ha fatto tappa alla Longlife Formula srl, la società che gestisce le Terme di Castrocaro, il Grand Hotel Castrocaro e l’innovativo centro di prevenzione e benessere Lucia Magnani Health Clinic. Nel corso della giornata, il ministro Garavaglia ha avuto modo di approfondire la tradizione termale di Castrocaro e conoscere l’enorme patrimonio di risorse naturali che da sempre sono sapientemente utilizzate per le cure: le acque sulfuree e salsobromoiodica, così come i fanghi di velluto completano l’offerta del polo specialistico integrato che oggi vanta anche un nuovissimo reparto di diagnostica per immagini. La visita si è conclusa al Grand Hotel Castrocaro e il Padiglione delle Feste dello storico edificio che rappresenta la massima espressione della raffinata creatività di Tito Chini, uno dei più grandi esponenti del panorama artistico culturale del primo Novecento italiano. Fra lusso contemporaneo e fascino del passato, l’hotel è immerso nella pace di un grande parco piantumato con sequoie, lecci e alberi secolari che rende la location un luogo unico per ritrovare un’autentica consapevolezza del sé e una nuova attenzione alla salute.