Il segretario Pd Valbonesi a "Salotto blu": "Maria Giorgini candidata a sindaco di Forlì? Presto per dirlo"

Dalle primarie nazionali del Pd alle elezioni amministrative a Forlì del 2024. Sono diversi i temi affrontati da Daniele Valbonesi, segretario territoriale del Partito Democratico, nel corso della trasmissione televisiva "Salotto Blu" condotta da Mario Russomanno che andrà in onda venerdì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. In merito alla neo segreteria Elly Schlein, Valbonesi spiega di aver "sostenuto Bonaccini e credo che la sua presidenza del partito sia utile. Ma non vi è dubbio che la elezione di Schlein, per tanti motivi, stia portando entusiasmo".

Guardando alle amministrative del 2024, circola il nome di Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil di Forlì come candidata sindaco del centrosinistra. Per Valbonesi, "ne ha tutti i requisiti, ma è anche molto impegnata nel suo incarico. Non posso nemmeno dire se sarebbe disponibile. Tra non molto, comunque, la questione del candidato sarà affrontata".

In merito a cosa si aspetta da chi si candiderà, Valbonesi replica che "Forlì è città che funziona, da sempre. Mi aspetto che la squadra di governo proposta dal Pd in alternativa alla giunta di centro destra sappia indicare una vocazione precisa che Rimini, Ravenna e Cesena hanno e che Forlì mi pare stia smarrendo, basti vedere quel che sta accadendo nel mondo del commercio".