Decreto lavoro, da luglio a dicembre 100 euro al mese in più in busta paga: "Insensate le critiche della sinistra"

"Il fatto che nelle tasche di tanti lavoratori italiani arrivino da luglio a dicembre 100 euro al mese è una buona notizia. E non riesco a vedere tutta questa precarizzazione che da sinistra stanno portando avanti, che ci sta in un’ottica di dibattito fra diverse visioni, ma direi che qui si sta esagerando”. Lo ha detto martedì sera al programma delle 20 Tg Plus di Cusano Italia Tv sul canale 234 la deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari. Nel confronto con l’opinionista Savino Balzano e incalzata dalle domande della conduttrice Aurora Vena, la deputata azzurra ha definito “insensate le critiche della sinistra, perché nel complesso la manovra è assolutamente necessaria e ritengo che sia uno sforzo grandissimo perché la somma è considerevole”.

"Non capisco le critiche, perché aiuta le parti fragili, sia con l’abbattimento del cuneo, quindi la riduzione delle tasse per i redditi medio bassi, sia sotto il profilo di quella che sarà la nuova misura, aiutando i nuclei più fragili, con persone disabili, anziani e minorenni", ha aggiunto. La deputata azzurra, che fa parte della Commissione lavoro per Forza Italia, ha approfondito il tema del taglio del cuneo fiscale da 80 a 100 euro: “Questo non è un bonus slegato da tutto, ma fa parte di un progetto molto più ampio che riguarda la disciplina del lavoro. Un argomento per il governo, per la maggioranza in Parlamento e per Forza Italia che incide molto sulle fasce deboli e fragili, incentiva l’occupazione e nello stesso tempo aiuta le imprese che assumono. Quindi fondamentalmente incide su vari ambiti e sono convinta che sarà uno stimolo all’occupazione e porterà certamente dei buoni risultati”.

Per la deputata Tassinari “in Italia assistiamo ad una situazione paradossale, per cui le imprese ricercano l’occupazione e nello stesso tempo abbiamo un tasso di disoccupazione fra i più alti a livello europeo”. Incalzata sulla posizione di Calenda meno critica sul dl lavoro, Tassinari ha replicato: “Calenda ha colto nel segno a differenza delle altre opposizioni, perché lo sforzo è oggettivo, reale e palpabile. L’intervento dal punto di vista economico è corposo. Interverrà soprattutto sulle fasce deboli in un periodo, in cui l’inflazione continua ad essere molto pesante. Abbiamo l’incremento dei tassi dei mutui e quindi le famiglie sicuramente soffrono. E’ un aiuto concreto così come è concreto tutto l’aiuto che verrà dato a chi vorrà assumere anche le fasce fragili, così come ci sarà un incentivo all’assunzione dei giovani, ma anche di chi ha una situazione di ritiro sociale all’assunzione e di chi percepirà il contributo cioè l’indennità di avviamento al lavoro”.

Tassinari, che è anche coordinatrice regionale di Forza Italia in Emilia Romagna, una regione storicamente all’avanguardia e molto sensibile ai temi del lavoro, rimarca come "questi siano elementi che non possono essere criticati”. Sui contratti a termine, la deputata Tassinari ha sostenuto che “non c’è stato nessun strappo, ma una valutazione assolutamente lungimirante in una prospettiva di adeguamento anche ad un mercato più flessibile e ristretto a situazioni molto disciplinate”. Riguardo alle critiche che il nuovo decreto non faccia passi avanti sulle politiche attive, la deputata azzurra ha osservato: “La prospettiva di professionalizzare chi in questo momento non ha un’occupazione e di dargli la possibilità di prepararsi al mondo del lavoro, è un grosso passo avanti. Dobbiamo considerare che il provvedimento incide anche sulla sicurezza, perché gli infortuni sul lavoro sono una piaga insopportabile. Va sottolineato poi l’intervento a favore dei giovani e delle disabilità, a favore dei fragili e delle imprese che assumono queste categorie. Una delle principali sfide all’orizzonte del dl lavoro è quella di realizzare nel sistema Paese una buona formazione per avere e mantenere una buona occupazione. Ma buona formazione è uguale a buona scuola, buona cultura, buone leggi. Tutto questo non si realizza in cinque mesi, ma in 5-10 anni”.