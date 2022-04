Decreto legge Energia, risorse per i piccoli comuni. Vietina: "Un bel passo in avanti"

"Trecento milioni di euro per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili nei comuni con popolazione entro i 3000 abitanti, permettere ai comuni di usare gli avanzi delle risorse per l’emergenza Covid per coprire i costi del caro-energia a carico degli enti pubblici per il 2022, sostenere il settore dell’autotrasporto con un importante credito di imposta del 30% del costo d’acquisto del gasolio per i mezzi diesel: questi i tre emendamenti a mia firma che sono entrati a fare parte del DL energia che ha ricevuto il via libera della Commissione per la conversione in legge". Ad annunciarlo Simona Vietina, parlamentare di Coraggio Italia e delegato d’aula

"Nell’ambito di una manovra ampia e articolata ho voluto porre l’accento sulle grandi difficoltà dei piccoli Comuni che, con il caro-energia alle stelle, si stanno ritrovando con i bilanci di previsione a gambe all’aria e che lottano per non trovarsi costretti a incidere sui servizi ai cittadini - evidenzia Vietina, sindaco di Tredozio -. Con questi emendamenti gli enti pubblici potranno attingere alle risorse erogate per l’emergenza Covid per coprire i costi maggiorati di cui dovrà farsi carico l’ente nel 2022. Ma serviva un passo in più: ecco perché ho insistito affinché entrasse nella norma anche uno stanziamento di 300 milioni di euro per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli enti locali con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, affinché già da oggi si cominci a costruire un futuro energetico efficace e sempre più green".

"Infine, è stato ascoltato il grido di sofferenza del comparto dell’autotrasporto: per il 2022 le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia potranno accedere a un credito d'imposta del 30% del costo di acquisto, al netto dell'Iva, del gasolio necessario per i mezzi a motore diesel. Un bel passo in avanti rispetto al passato che prende atto di un settore essenziale per l’economia del Paese e messo in ginocchio dal caro-carburanti", conclude.