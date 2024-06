Definiti i lavori: ecco come rinasceranno i parchi alluvionati dei Romiti, San Benedetto e Resistenza

L'assessore al Verde Pubblico e candidato per Forza Italia, Giuseppe Petetta, fa il punto sui lavori nelle quattro aree verdi della città colpite dall'alluvione, vale a dire il Parco “Ernesto Balducci” e il Parco “Santarelli – Martiri delle Foibe” nel Quartiere Romiti, il Parco “Mons. G. Rolla” nel Quartiere Resistenza e il Parco “Ragazzi del 1899 - Scaldarancio” nel Quartiere Foro Boario San Benedetto. I parchi, a seconda della localizzazione e dell’impatto di acqua e fango, hanno subìto danni ingenti alle pavimentazioni e ai percorsi pedonali, alle strutture ludiche, agli arredi, ai campi da basket e da calcetto e a buona parte del patrimonio arboreo.

“La progettazione per il ripristino di queste aree verdi, deliberata nei giorni scorsi, ha richiesto il computo puntuale di tutti i danni e un impegno corposo da parte dei nostri uffici. Adesso siamo pronti per partire con i cantieri", annuncia Petetta che poi ringrazia i “donatori, protagonisti importanti di questi interventi. Sull’area verde intitolata alla memoria di Padre Ernesto Balducci, ai Romiti, gioca un ruolo determinante il contributo di 45mila euro della Flai Cgil nazionale. Le entrate delle donazioni per il ripristino del parco “Mons. Rolla” e di quello in via Scaldarancio, invece, ammontano ciascuna a 40mila euro e provengono rispettivamente dalla fondazione Eber - Ente Bilaterale dell’Emilia Romagna e da Coop Alleanza. L’associazione cardiologica forlivese “Miriam Zito”, invece, si è attivata per l’acquisto di un impianto ludico inclusivo e di una panchina semicircolare da posizionare nel parco Santarelli.”

L'importo complessivo dell'opera, al netto delle donazioni (125mila euro), è di 390mila euro a carico del Comune. "Nelle prossime settimane, in tutte queste aree, partiranno i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza - puntualizza Petetta -. Alcuni interventi, anche in virtù dell’ampiezza del parco e delle parti compromesse dall’alluvione, sono più semplici e altri più complessi. In ogni caso, procederemo con semplici procedure di gara e l’affidamento in tempi brevissimi dei lavori. Vogliamo riconsegnare alle famiglie e ai residenti luoghi simbolo della vita di quartiere, spazi aggregativi importanti per scuole, associazioni e giovani di tutte le età".

"Nei parchi “Santarelli – Martiri delle Foibe” nel Quartiere Romiti, “Mons. G. Rolla” nel Quartiere Resistenza e “Ragazzi del 1899 - Scaldarancio” sono previsti interventi di rigenerazione del prato, sostituzione di arredi e giochi danneggiati, rifacimento in alcuni casi delle recinzioni, sistemazione dei percorsi pedonali e fornitura e posa di nuovi arredi quali pachine, tavoli e cestini. Infine, al parco “Ernesto Balducci”, nel cuore del quartiere Romiti, oltre ai lavori di ripristino degli spazi ludici, delle pavimentazioni e del manto erboso, verrà realizzata un’area parkour", conclude l'assessore uscente e candidato per Forza Italia.