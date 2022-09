La Lega: "Stabile abbandonato tra bivacco e micro-criminalità. Recuperare l'ex Centrale Avicola"

Recuperare, valorizzare e mettere in sicurezza dell'area classificata 'ex Centrale Avicola Romagnola' di Forlì. A chiederlo, in un'interrogazione in Regione, è la Lega che ricorda come "ad oggi lo stabile versa in uno stato di totale abbandono e, nonostante la potenzialità strategica che rivestirebbe per lo sviluppo della città di Forlì, dalla Regione non vi sono ancora prospettive concrete di una sua valorizzazione e recupero: la totale assenza di progettualità non fa altro che incentivare fenomeni di bivacco, micro criminalità e situazioni di insicurezza senza considerare il fatto che, in assenza di una strategia di recupero, il valore dell’intero comparto non può far altro che diminuire e sarebbe importante avviare quanto prima indagini preliminari di rilevazione di eventuali criticità che vadano poi risolte nell’ambito della caratterizzazione dell’intero complesso".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dall'esecutivo regionale "se è sua intenzione porre in essere azioni di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza dell’area classificata 'ex Centrale Avicola Romagnola' di Forlì, al fine di sconfiggere situazioni di degrado e insicurezza e promuovere il soddisfacimento di interessi ed esigenze della collettività forlivese".