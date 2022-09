Degrado, Minutillo respinge le critiche del vicesindaco. E intanto viene rimosso il graffito sul G8 di Genova

"Polemiche strumentali? No, fatti. E i fatti sono sempre oggettivi. Come è un fatto che da almeno tre anni nelle mura esterne del palazzo spiccavano scritte inneggianti alla sovversione contro le forze dell'ordine. Ed è sempre un fatto che l'immobile di cui parliamo sia una testimonianza inerte delle devastazioni e dei raid vandalici promossi nel tempo". Il capogruppo di Centrodestra per Forlì, Davide Minutillo, respinge così "le critiche che inopinatamente il vicesindaco Daniele Mezzacapo ci ha mosso, ricordandogli che, non essendo noi in campagna elettorale non ricaviamo alcuna utilità elettorale dal segnalare le cose che non vanno, anzi lo facciamo come sempre per rafforzare l’azione di governo del centrodestra visto che ne facciamo parte anche se in appoggio esterno alla giunta".

"Con il nostro lavoro quotidiano sul territorio rendiamo un servigio alla città ascoltando le istanze dei cittadini. Forlì la vorremmo sempre più bella e sicura", affermano Minutillo, Marinella Portolani e Francesco Lasaponara, in replica all'esponente leghista sui fatti segnalati nell'ex sede della Circoscrizione 2 nell'area verde in via Dragoni. Dopo la segnalazione, nel frattempo, "qualcuno si è attivato per coprire quell'ignobile graffito che rievocava le devastazioni dei no-global al G8 di Genova del 2001. Inoltre vorremo far presente a Mezzacapo (che ha paradossalmente dichiarato che quel murale esisteva già da “tantissimo tempo”) che gli ignoti erano entrati in azione nel corso del mandato attuale fra il 2019 e il 2020 (cosi come riportano le firme degli autori) e non 8 anni. Tuttavia gli uffici si sono attivati solo parzialmente e male soltanto dopo la nostra segnalazione: alcuni graffiti sono rimasti e l'area non è stata circoscritta essendo tra l’altro l’edificio pericolante e pericoloso per le famiglie che sfruttano l’area giochi per i bambini".

"Non vorremo mai che accadessero fatti gravi dove il comune potrebbe essere responsabile. Da sempre abbiamo sostenuto il progetto dell’amministrazione per aumentare le telecamere ed è chiaro che l’area interessata potrebbe essere bonificata facilmente trattandosi di un parco pubblico", affermano i tre consiglieri comunali. Conclude infine il capogruppo Minutillo: "Si tranquillizzi Mezzacapo perché il nostro gruppo continuerà ad evidenziare i problemi in materia di sicurezza, ordine pubblico e decoro urbano nel solo interesse dei forlivesi ed in aiuto alla maggioranza di centrodestra. I cittadini riconoscono nel nostro gruppo un serio interlocutore innovativo. leale ed attento ai problemi concreti dei forlivesi per questo abbiamo già acquisito situazioni che dovranno essere sanate al più presto".