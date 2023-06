Delegazione parlamentare del Pd in visita in alcune aree alluvionate del Forlivese

Venerdì una delegazione del gruppo Pd alla Camera composta dalla capogruppo Chiara Braga, Andrea Casu e Andrea De Maria dell’Ufficio di Presidenza del Gruppo, Marco Simiani capogruppo Commissione Ambiente, Stefano Vaccari, capogruppo Commissione agricoltura, e dai parlamentari emiliano romagnoli Andrea Gnassi, Bakkali Ouidad e Daniele Manca, sarà nelle zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.

Alle 11.30 sarà nel Comune di Modigliana per incontrare il sindaco Jader Dardi, gli amministratori e visitare alcune aree colpite. Intorno alle 13 si sposterà nel Comune di Faenza per un incontro con amministratori e Protezione civile. La visita si concluderà alle 15.30 a Forlì per recarsi in alcune realtà economiche agricole e aree colpite del quartiere San Benedetto.