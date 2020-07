Delibera sul regolamento Imu, Avolio: "Se fossi consigliere di maggioranza mi vergognerei"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Porcata: è il termine esatto per catalogare l’approvazione di questa delibera che massacrerà ulteriormente i già esigui risparmi dei cittadini forlivesi. Riporto integralmente il pensiero del Consigliere di Fratelli d’Italia, Davide Minutillo contenuto nell’articolo di Forlì Today e che mi vede concorde anche in relazione alla promessa che avevo fatto in campagna elettorale e che sarei stato la Sentinella degli Atti di questa Giunta: "Non è quello che avevamo promesso ai nostri elettori in campagna elettorale. Se fossimo stati coinvolti nella discussione di questa delibera l'avremmo detto, ma non c'è stato coinvolgimento. Il voto non può che essere contrario”.

In campagna elettorale avevamo promesso e sbandierato ai quattro venti, discontinuità circa le politiche economiche portate avanti dalla Sinistra per quasi mezzo secolo e che grazie a queste ultime avevano visto la loro Caporetto elettorale. Oggi questo insano provvedimento che vede il voto favorevole di quella parte di assise che in campagna elettorale ne aveva fatto uno dei punti di forza contro l’egemonia della sinistra. Non mi stupisce che Forza Italia abbia votato a favore di questa delibera (loro ci hanno abituati a tutto e al contrario di tutto in un battito di ciglia) partorita dall’Assessore al Bilancio che va contro la città ed il suo rilancio, ma la cosa che distrugge il “senso della politica” è vedere l’ormai Armata Brancaleone della maggioranza tradire ad ogni passo i patti elettorali.

Non mi stupisce che il Consigliere Catalano abbia votato a favore, in netta discontinuità con quelle che sono le politiche nazionali in materia di IMU portate avanti da Giorgia Meloni ed il partito Fratelli d’Italia. Ma se fossi un Consigliere di Maggioranza mi vergognerei per essermi piegato a votare un provvedimento anti sociale e domani non avrei il coraggio di guardare negli occhi i miei elettori, soprattutto i meno abbienti che hanno come unico bene quei quattro mattoni in cui abitano e che già sono costati sudore e sangue.

Daniele Avolio (ex consigliere comunale Lega)