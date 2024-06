Di Biase (Noi Meldolesi) chiude la campagna elettorale in festa: "Vogliamo essere protagonisti del cambiamento"

L’evento conclusivo della campagna elettorale di Andrea Di Biase, candidato a sindaco di Meldola, si terrà giovedì a partire dalle 18.30 nei locali della sede dell’Associazione Noi Meldolesi in via Cavour 34, nelle adiacenze di Piazza Felice Orsini. “Ci tengo a ringraziare di cuore la cittadinanza dell’incredibile supporto ricevuto finora - ha esposto Di Biase - della collaborazione e della speranza verso questo nostro progetto, a testimonianza del fatto che la politica autentica, svolta con trasparenza e coinvolgendo le persone, rappresenta un valore indiscusso per una comunità".

"In questi mesi abbiamo profuso energie nel portare avanti le nostre proposte, nel raccogliere suggerimenti e nell’esporre i nostri obiettivi - prosegue Di Biase -. Siamo pronti a lavorare perché questi si realizzino. Il nostro è un gruppo numeroso, coeso, determinato, che parla al plurale. Abbiamo accolto la sfida dell’impegno attivo e del dialogo, per essere protagonisti del cambiamento". "Ho ferma fiducia nel capitale umano che Meldola possiede, nelle capacità della mia lista, nella volontà di dedicarsi al bene comune, dando il meglio di noi stessi, convinti che i cittadini faranno la differenza”, conclude il candidato sindaco.

